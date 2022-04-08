Бухарест, , 17:45 — REGNUM В результате полицейской спецоперации в уезде Марамуреш на северо-западе Румынии полицейские изъяли крупную партию растительных и синтетических наркотических средств. Об этом 8 апреля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Запрещенные вещества, изъятые полицией Пресс-служба УМВД по Брянской области

Согласно официальной информации, обыски были проведены сразу в 20 квартирах и частных жилых домах по всему региону. Сообщается о задержании шестерых человек, еще десять были отпущены под подписку о невыезде.

Ведется следствие. Если вина подозреваемых лиц будет доказана в суде, каждому из них грозит до пяти лет тюремного заключения.

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