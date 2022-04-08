В Румынии конфискована крупная партия наркотиков
Бухарест, 8 апреля, 2022, 17:45 — ИА Регнум. В результате полицейской спецоперации в уезде Марамуреш на северо-западе Румынии полицейские изъяли крупную партию растительных и синтетических наркотических средств. Об этом 8 апреля сообщает бухарестская газета Jurnalul.
Пресс-служба УМВД по Брянской области
Запрещенные вещества, изъятые полицией
Согласно официальной информации, обыски были проведены сразу в 20 квартирах и частных жилых домах по всему региону. Сообщается о задержании шестерых человек, еще десять были отпущены под подписку о невыезде.
Ведется следствие. Если вина подозреваемых лиц будет доказана в суде, каждому из них грозит до пяти лет тюремного заключения.