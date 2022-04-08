Архангельск, , 17:44 — REGNUM В учреждениях Архангельской области планируют заменить импортные лифты на отечественные, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В лифте Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

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Так, замена импортных подъемников на отечественные ожидается в новом лечебно-диагностическом корпусе Архангельской областной детской клинической больницы имени П.Г. Выжлецова.

«Сейчас под отечественные лифты готовится проект, после всех согласований со стороны ГУКСа будет составлено дополнительное соглашение, и после его подписания в течение 70 дней оборудование должно поступить на объект. Всего в новом корпусе больницы планируется установить восемь лифтов, в том числе и для маломобильных граждан», — уточнили в ведомстве.

Замена лифтов на оборудование, адаптированное для людей с ограниченными возможностями здоровья, также произойдет и в строящемся спортивном зале Каргопольского индустриального техникума.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России запустило цифровой сервис «Биржа импортозамещения».