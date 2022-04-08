Турин, Италия, , 17:43 — REGNUM 28-летний атакующий полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Аргентины по футболу Пауло Дибала нужен «Ньюкаслу». Об этом 8 апреля сообщило издание Il Corriere dello Sport.

Пауло Дибала Twitter.comPauDybala_JR

Также сообщается, что аргентинский футболист входит в сферу интересов миланского «Интера», мадридского «Атлетико» и лондонского «Арсенала».

В текущем сезоне Пауло Дибала принял участие в 22-х турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету аргентинца 4 (3+1) очка по системе гол+пас в четырех матчах.

Дибала выступает за «Ювентус» с 1 июля 2015 года после перехода из «Палермо» за 41 миллион евро. Текущее соглашение аргентинского футболиста со «старой синьорой» рассчитано до 30 июня 2022 года. После завершения сезона Дибала покинет туринский клуб на правах свободного агента.