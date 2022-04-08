Владимир, 8 апреля, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Во Владимирской области находятся более 1750 беженцев из ЛНР и ДНР, в том числе более 550 детей. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»

К 5 апреля в регион прибыли 205 детей дошкольного возраста, 146 из них проживают в пунктах временного размещения. В детсады уже зачислены 78 детей, 53 человека — отказались, 17 − оформляют документы.

Из 305 детей школьного возраста в школы зачислены 229 человек, в том числе 12 и 5 девяти- и одиннадцатиклассников.

Восемь из десяти учащихся колледжей уже приступили к учёбе в ссузах Владимирской области, три студента вузов − во Владимирском госуниверситете.