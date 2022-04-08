Ярославль, 8 апреля 2022, 17:35 — REGNUM Ярославская область увеличит поддержку промышленности и бизнеса. Об этом речь шла на расширенном заседании областного антисанкционного штаба, которое провел врио губернатора Михаил Евраев.
На встречу пришли более 200 представителей малого и среднего предпринимательства, АПК, крупных ярославских предприятий, финансовых учреждений, органов власти.
Ярославская область расширяет меры поддержки бизнеса, которые дополняют федеральную помощь. Как сообщил Михаил Евраев, сохранены ставки по кредитам и займам, ранее выданными региональными институтами развития. Есть и новые продукты: на срок до одного года можно получить до 5 млн рублей под 5% годовых на оборотные средства. На расширение и модернизацию производства, приобретение оборудования, выпуск новой продукции предусмотрен кредит до 20 млн рублей сроком до двух лет под 1% годовых.
По инициативе врио губернатора Фонд регионального развития теперь оказывает поддержку всем ярославским предприятиям, в том числе строительной и дорожной отрасли. Кроме того, предоставляются микрозаймы до 500 тысяч рублей на срок до одного года субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым и начинающим бизнесменам. Требование к заемщикам: размер задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов не должен превышать 50 тысяч рублей. Указанные займы должны предоставляться региональными фондами без ограничений по ОКВЭД предприятия.
Компании, которые не относятся к субъектам МСП и не входят в перечень системообразующих предприятий, в ближайшее время смогут воспользоваться новой программой субсидирования процентных ставок коммерческих кредитов до 11% годовых за счет средств федерального бюджета. Ярославской области на эти цели будет выделено более 50 млн рублей. Реализовывать данную меру поддержки будут через Фонд регионального развития.
Также продолжают работать налоговые льготы, установлен мораторий на все виды проверок в 2022 году, приняты решения по автоматическому продлению действий лицензий, разрешений и сертификатов, смягчены требования к маркировке продукции.
Есть предприятия, которые уже получили поддержку. Например, СХПК «Даниловская птицефабрика» получила займ Фонда регионального развития на сумму 5 млн рублей. Эти средства направят на приобретение кормов.
На встрече Михаил Евраев ответил на вопросы представителей бизнес-сообщества. В том числе — о возможности пересмотра условий ранее заключенных госконтрактов, а также об авансировании работ.
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