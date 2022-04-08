Ярославль, 8 апреля, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Ярославская область увеличит поддержку промышленности и бизнеса. Об этом речь шла на расширенном заседании областного антисанкционного штаба, которое провел врио губернатора Михаил Евраев.

Yarregion.ru Заседание антисанкционного штаба

На встречу пришли более 200 представителей малого и среднего предпринимательства, АПК, крупных ярославских предприятий, финансовых учреждений, органов власти.

«Нам важно понимать вашу точку зрения на происходящее: какие есть проблемы, что корректировать, на что обратить внимание. Благодаря вам целый ряд вопросов мы уже обсуждаем с федеральными ведомствами, — сказал Михаил Евраев. — Кроме того, мы создали новое управление территориального развития и поддержки предпринимательства, которое будет в том числе оказывать помощь бизнесу. Предприниматели смогут обратиться в эту структуру, чтобы проблемы решались максимально быстро».

Ярославская область расширяет меры поддержки бизнеса, которые дополняют федеральную помощь. Как сообщил Михаил Евраев, сохранены ставки по кредитам и займам, ранее выданными региональными институтами развития. Есть и новые продукты: на срок до одного года можно получить до 5 млн рублей под 5% годовых на оборотные средства. На расширение и модернизацию производства, приобретение оборудования, выпуск новой продукции предусмотрен кредит до 20 млн рублей сроком до двух лет под 1% годовых.

«Для этого докапитализировали фонды региональной поддержки на 200 млн рублей. Если деньги закончатся, мы докапитализируем еще. Если мы видим, что мера работает, значит, развиваем ее, — сказал Михаил Евраев. — Подать заявки могут все — вне зависимости от того, кто чем занимается, малый и средний бизнес или крупное предприятие».

По инициативе врио губернатора Фонд регионального развития теперь оказывает поддержку всем ярославским предприятиям, в том числе строительной и дорожной отрасли. Кроме того, предоставляются микрозаймы до 500 тысяч рублей на срок до одного года субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым и начинающим бизнесменам. Требование к заемщикам: размер задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов не должен превышать 50 тысяч рублей. Указанные займы должны предоставляться региональными фондами без ограничений по ОКВЭД предприятия.

Yarregion.ru Вопросы из зала

Компании, которые не относятся к субъектам МСП и не входят в перечень системообразующих предприятий, в ближайшее время смогут воспользоваться новой программой субсидирования процентных ставок коммерческих кредитов до 11% годовых за счет средств федерального бюджета. Ярославской области на эти цели будет выделено более 50 млн рублей. Реализовывать данную меру поддержки будут через Фонд регионального развития.

Также продолжают работать налоговые льготы, установлен мораторий на все виды проверок в 2022 году, приняты решения по автоматическому продлению действий лицензий, разрешений и сертификатов, смягчены требования к маркировке продукции.

«Что касается сферы АПК, то важными остаются три направления. Первое — помощь в закупке сельскохозяйственной техники и оборудования, второе — поддержка молочного животноводства и третье — краткосрочные и инвестиционные кредиты, — рассказал заместитель председателя Правительства области Валерий Холодов. — Все эти заявки рассмотрим и сделаем так, чтобы наши аграрии получили в полном объеме оборотные средства. Сейчас основные задачи — это проведение весенне-полевых работ и контроль за ценами, который по поручению главы региона департамент агропромышленного комплекса ведет в постоянном режиме».

Есть предприятия, которые уже получили поддержку. Например, СХПК «Даниловская птицефабрика» получила займ Фонда регионального развития на сумму 5 млн рублей. Эти средства направят на приобретение кормов.

На встрече Михаил Евраев ответил на вопросы представителей бизнес-сообщества. В том числе — о возможности пересмотра условий ранее заключенных госконтрактов, а также об авансировании работ.