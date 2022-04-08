Тбилиси, 8 апреля 2022, 19:31 — REGNUM Сеогдня в тбилисском городском суде продолжится процесс по делу о незаконном пересечении грузинской границы бывшим президентом Михаилом Саакашвили, сообщает 8 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Оноре Домье. Адвокат защиты. 1862
Оноре Домье. Адвокат защиты. 1862

Доказательства обвинения будут рассмотрены на заседании. Будут допрошены свидетели по делу. Сам Саакашвили будет присутствовать на процессе. Ожидается, что и на этот раз он выступит перед общественностью. Параллельно с судебным процессом во дворе суда соберутся сторонники бывшего президента.

По мнению адвоката Саакашвили, обвинение абсурдно, и данный случай является ещё одним примером политического преследования экс-президента.

«Обвинение абсурдно, потому что оно не вписывается в правовые и моральные рамки. Президента обвинили в возвращении на родину. В то время как сама правящая партия «Грузинская мечта» была той силой, которая начала устраивать провокации и контрдействия после того, как Саакашвили показал свой билет на самолёт в Грузию. Третий президент будет присутствовать на заседании, и, как всегда, он, вероятно, воспользуется возможностью обратиться к обществу», — сказал адвокат Дмитрий Садзаглишвили.

Напомним, что 1 октября 2021 года нелегально проникниший в страну бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был арестован грузинскими правоохранительными органами.