Тбилиси, 8 апреля, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Сеогдня в тбилисском городском суде продолжится процесс по делу о незаконном пересечении грузинской границы бывшим президентом Михаилом Саакашвили, сообщает 8 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Оноре Домье. Адвокат защиты. 1862

Доказательства обвинения будут рассмотрены на заседании. Будут допрошены свидетели по делу. Сам Саакашвили будет присутствовать на процессе. Ожидается, что и на этот раз он выступит перед общественностью. Параллельно с судебным процессом во дворе суда соберутся сторонники бывшего президента.

По мнению адвоката Саакашвили, обвинение абсурдно, и данный случай является ещё одним примером политического преследования экс-президента.

«Обвинение абсурдно, потому что оно не вписывается в правовые и моральные рамки. Президента обвинили в возвращении на родину. В то время как сама правящая партия «Грузинская мечта» была той силой, которая начала устраивать провокации и контрдействия после того, как Саакашвили показал свой билет на самолёт в Грузию. Третий президент будет присутствовать на заседании, и, как всегда, он, вероятно, воспользуется возможностью обратиться к обществу», — сказал адвокат Дмитрий Садзаглишвили.

Напомним, что 1 октября 2021 года нелегально проникниший в страну бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был арестован грузинскими правоохранительными органами.