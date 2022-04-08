Лондон, , 17:27 — REGNUM Сеть ресторанов McDonald's, работающая на территории Британии, сокращает перечень ингредиентов в популярных бургерах, сообщает 8 апреля газета The Mirror со ссылкой на представителей компании.

Гамбургер

«Сейчас мы испытываем сложности с поставками продуктов, поэтому в бургеры Big Tasty и Big Tasty с беконом добавляется только один ломтик помидора, а не два. Приносим извинения за доставленные неудобства», — указано в сообщении британского филиала McDonald's.

При этом издание отмечает, что ранее британские клиенты McDonald's уже сталкивались с нехваткой бутилированных напитков и молочных коктейлей. Причиной этого были объявлены проблемы в цепочках поставок.

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