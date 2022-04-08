Ижевск, 8 апреля, 2022, 17:26 — ИА Регнум. В Удмуртии завешено расследование уголовного дела в отношении 16-летней жительнице Ижевска, которая обвиняется по статье о незаконном приобретении наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

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По данным следствия, в марте текущего года она приобрела через интернет для личного потребления наркотическое средство в крупном размере, планируя его забрать из тайника в Устиновском районе города. Однако после того, как она спрятала сверток с запрещенным веществом в карман, девушку задержали правоохранители.

В ходе расследования был произведен осмотр места происшествия, изъяты наркотики, изъят и осмотрен мобильный телефон девушки, проведены необходимые судебные экспертизы. Девушка полностью признала вину и раскаялась в содеянном.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

«За совершенное преступление предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Калужская область имеет один самых низких уровней наркотизации населения в Центральном федеральном округе, но наркоситуация остаётся достаточно напряженной. На начало 2022 года на учёте с установленным диагнозом «наркомания» состояли 1292 человека.