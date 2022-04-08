Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 8 апреля, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Более трети находящегося под управлением США острова Пуэрто-Рико остается без электроснабжения второй день подряд, сообщает 8 апреля Reuters.

Joe Shlabotnik Пуэрто-Рико

Согласно данным портала PowerOutage, около 500 тысяч из 1,4 млн домов и предприятий на территории острова остались без электричества. При этом для устранения проблемы может потребоваться более 24 часов, учитывая масштаб проблемы.

В связи с ЧП школы отменяют занятия, а некоторые суды перестают работать. Из-за отключения также остались без воды порядка 162 тысяч из 1,3 миллиона человек.

Напомним, что в качестве возможных причин произошедшего рассматриваются пожар на электростанции или выход из строя автоматического выключателя на станции Costa Sur.