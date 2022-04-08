Шарья, Костромская область, 8 апреля, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Бывшая начальница инспекции Федеральной налоговой службы в Шарье отсудила у Минфина 800 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщает пресс-служба Костромского областного суда.

Налоговая инспекция в Шарье

В 2019 году против служащей было возбуждено дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Прокуратура вменила в вину женщине использование рабочего транспорта в личных целях. По подсчётам надзорного органа сумма средств, потраченных на поездки, составила более 80 тысяч рублей. Информация об обвинении активно освещалась в средствах массовой информации, на сайтах прокуратуры, ФСБ и следственного комитета.

В январе 2021 года Шарьинский районный суд полностью оправдал обвиняемую, указав, что несколько поездок с работы домой не принесли вреда интересам государства и общества. Сторона обвинения подала апелляцию, но проиграла её в Костромском областном суде. Прокурор принёс служащей официальные извинения.

В дальнейшем бывшая сотрудница инспекции решила подать иск о взыскании компенсации морального вреда. Она указала, что все её достижения за 33 года примерной службы были обесценены, а репутация «непоправимо пострадала» в глазах родственников, знакомых и коллег.

Дело рассматривалось в Свердловском районном суде Костромы. Изучив материалы, судья пришёл к выводу, что женщина заслуживает компенсации и взыскал с государства в её пользу 800 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован Минфином до 30 апреля 2022 года.