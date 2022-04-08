Рязань, 8 апреля, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Ветеран Великой Отечественной войны, Почётный гражданин Рязани, писатель-фронтовик Борис Жаворонков скончался 8 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

Соболезнования родным и близким ветерана направил губернатор Николай Любимов.

«Жизнь и творчество Бориса Ивановича тесно связаны с Рязанской областью. Здесь он занимался журналистикой, литературным творчеством и вёл активную общественную деятельность. Его талант нашел своё отражение в многочисленных произведениях, которые знают и читают по всей стране и за рубежом. Несмотря на опыт военных лет, Борис Иванович оставался добрым и открытым человеком. Его уход из жизни для всех — тяжелая и невосполнимая утрата», — написал губернатор.

Борис Жаворонков скончался на 97-м году жизни.