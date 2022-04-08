Москва, 8 апреля 2022, 17:24 — REGNUM Волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» за время своей работы на Донбассе обеспечили более трех тысяч человек продуктовыми наборами в Мариуполе в зоне боевых действий. Кроме того, добровольцы помогли эвакуировать в пункт временного размещения в посёлке Володарское 50 человек. Об этом сообщил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.
По его словам, на следующей неделе группировка добровольцев МГЕР и «Волонтерской роты» возрастет до 200 человек. В ближайшее время часть из них будет работать в Мариуполе на постоянной основе в гуманитарных центрах партии «Единая Россия».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 30 марта на территории Донецкой народной республики работает волонтерский десант «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства». Добровольцы работают в пунктах временного размещения беженцев в селе Безыменное и посёлке Володарское, а также доставляют людям гуманитарную помощь в Мариуполе.