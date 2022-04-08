Москва, , 17:24 — REGNUM Волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» за время своей работы на Донбассе обеспечили более трех тысяч человек продуктовыми наборами в Мариуполе в зоне боевых действий. Кроме того, добровольцы помогли эвакуировать в пункт временного размещения в посёлке Володарское 50 человек. Об этом сообщил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

«Каждый день наши волонтеры работают, без преувеличения, на передовой. С 31 марта мы ежедневно выезжаем с посёлка Володарское в Мариуполь, чтобы обеспечить людей необходимыми продуктами людей, которым приходится жить в подвалах и домах без света и тепла. Сегодня нам удалось доставить продукты жителям домов в районе Драматического театра и вблизи железнодорожного вокзала, около которого до сих пор идут боевые действия. Безусловно, продолжим эту работу и в последующие дни», — подчеркнул Антон Демидов.

По его словам, на следующей неделе группировка добровольцев МГЕР и «Волонтерской роты» возрастет до 200 человек. В ближайшее время часть из них будет работать в Мариуполе на постоянной основе в гуманитарных центрах партии «Единая Россия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 30 марта на территории Донецкой народной республики работает волонтерский десант «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства». Добровольцы работают в пунктах временного размещения беженцев в селе Безыменное и посёлке Володарское, а также доставляют людям гуманитарную помощь в Мариуполе.