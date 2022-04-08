Астрахань, 8 апреля, 2022, 17:21 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 13 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

8 апреля выявлено 63 новых случая заражения коронавирусом – на пять больше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлен 115 тыс. 181 положительный результат исследования.

За весь период наблюдения 110 тыс. 794 человека выписаны после курса лечения, в том числе 65 – за последние сутки.

За весь период скончались 2969 человек. Подтвержден один новый летальный случай.