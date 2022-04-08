Вашингтон, , 17:19 — REGNUM Коллегия апелляционного суда США восстановила действие приказа главы Белого дома Джо Байдена о вакцинации от коронавируса федеральных служащих, сообщает 8 апреля Reuters.

Вакцинация в США (сс) Maryland GovPics

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Окружной апелляционный суд отменил судебный запрет, вынесенный в январе окружным судьей Техаса.

Напомним, в сентябре минувшего года Белый дом предписал 3,5 миллиона государственных служащих пройти вакцинацию до 22 ноября, угрожая дисциплинарным взысканием или увольнением.

Ранее стало известно, что более ста представителей судебной власти американского штата Нью-Йорк будут уволены с должностей за отказ проходить вакцинацию от коронавируса. Судье высшего суда штата также грозит отстранение от должности.

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