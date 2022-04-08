Москва, 8 апреля, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Дедолларизация запустила глубинные процессы трансформации как минимум мировой платежной системы, а как максимум – мировой финансовой и валютных систем, сложившихся еще полвека назад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что российский бизнес стал переводить свои банковские счета из долларов в юани.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«Смену внешнеэкономических трендов российских компаний можно охарактеризовать крылатым выражением: «Король умер, да здравствует король». Практически все остатки на валютных счетах в российских банках наши компании перевели из долларов и евро либо в рубли, либо в юани, – сказал Ордов. — Пускай вынужденно, но реальная дедолларизация запустила глубинные процессы трансформации как минимум мировой платежной системы, а как максимум – мировой финансовой и валютных систем, сложившихся еще полвека назад. Новые люди, новые технологии требуют новых принципов и подходов к регулированию и обеспечению развития мировой торговли и экономики. Все реверансы откладываются в сторону и происходит переход к жесточайшей конкуренции, когда приличия и понятия теряют свой первоначальный смысл».

Как пояснил Ордов, вслед за UnionPay для физлиц «склонность ко всему китайскому» передалась и корпоративному сектору.

«Вероятнее всего, вслед за этим можно ожидать существенного роста товарооборота в азиатском направлении», — сказал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что санкции Запада против России могут подорвать доверие к доллару США в мире.