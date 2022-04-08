Среднеахтубинский район, Волгоградская область, 8 апреля, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Остановочные павильоны, украшенные художественной мозаикой, закрасили краской дорожники на трассе Р-229 Волжский — Быково — Николаевск в Волгоградской области.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Многие остановки с мозаикой сохранились не в первоначальном виде

По словам местных жителей, на трассе не оставили ни одной мозаичной остановки, вместо красочных орнаментов — теперь на стенах синяя и оранжевая краска.

В федеральном Упрдор Москва — Волгоград подтвердили, что приняли на баланс дорогу в октябре 2021 года и начали работы по приведению в нормативное состояние как проезжей части, так и прилегающих территорий.

«Нормативы по содержанию федеральных автодорог не предусматривают отдельных условий по реставрации мозаичных панно, равно как и спецусловий по их содержанию. Не можем согласиться с определением «тотальная окраска», поскольку в данном случае речь идет о стандартном виде окрашивания подобных объектов на сети дорог ФКУ Упрдор Москва — Волгоград. Сведения о расходах вы можете утончить у представителей подрядной организации ООО «Радэль», которая отвечает за содержание федеральной трассы Р-229, в том числе за окрашивание остановочных павильонов», — цитирует ответ ведомства портал «В1. ру».

По данным издания, мозаичная остановка на трассе Краснослободск — Волжский сейчас осталась только у посёлка Третий Решающий, при этом павильон нуждается в реставрации.