Вашингтон, 8 апреля, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Палата представителей американского штата Алабама одобрила законопроект о запрете определенных видов медицинской помощи несовершеннолетним трансгендерам, сообщает 8 апреля Reuters.

Флаг ЛГБТ на улице города в США

Законопроект предусматривается наказание до десяти лет тюрьмы за проведение операции по смене пола для несовершеннолетних, а также гормональное лечение или выдачу гормональных препаратов несовершеннолетним.

Инициатива была раскритиковал демократами штата, однако республиканские законодатели сравнили данную меру с запретом алкоголя для несовершеннолетних.