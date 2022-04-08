Белгород, 8 апреля 2022, 17:14 — REGNUM Новый сорбент для кормовой добавки животным, способный решить проблему неприятных запахов от свиноводческих комплексов, разработали учёные Белгородского государственного университета, сообщили 8 апреля в телеграм-канале вуза.
Компонентом научной разработки выступает минерал, содержащий глину. Из него учёные при специальной обработке получили сорбент, поглощающий неприятные для обоняния газы.
Сорбент также планируют использовать для импортозамещения дорогостоящей клетчатки в корме сельскохозяйственных животных.