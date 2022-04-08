Белгород, 8 апреля, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Новый сорбент для кормовой добавки животным, способный решить проблему неприятных запахов от свиноводческих комплексов, разработали учёные Белгородского государственного университета, сообщили 8 апреля в телеграм-канале вуза.

Сельхозпортал.рф На свиноферме

Компонентом научной разработки выступает минерал, содержащий глину. Из него учёные при специальной обработке получили сорбент, поглощающий неприятные для обоняния газы.

«Большим достоинством полученного сорбента является также его способность снижать эмиссию газов с неприятными запахами, парниковые газы — аммиак, сероводород. Это позволит решить насущную проблему устранения неприятных запахов, которыми сопровождается деятельность свиноводческих комплексов со сплавной системой удаления навоза, которых на территории Белгородской области большое количество», — уточнил директор центра управления проектами БелГУ в рамках НОЦ Алексей Хмыров.

Сорбент также планируют использовать для импортозамещения дорогостоящей клетчатки в корме сельскохозяйственных животных.