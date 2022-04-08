Тюмень, , 17:06 — REGNUM Председатель Арбитражного суда Тюменской области Олег Финько ушёл в почётную отставку. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы региона.

Олег Финько Объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области

Олег Финько родился 20 апреля 1968 года в селе Тарановское Кустанайской области. Окончил в 1993 году Уральский юридический институт. Юридический стаж — более 24 лет. В период с 1994 по 2008 годы работал в органах прокуратуры.

Указом президента РФ от 22 ноября 2008 года Олег Финько был назначен судьёй Федерального Арбитражного суда Западно-Сибирского округа. Затем по указу главы государства с 11 апреля 2016 года назначен на должность председателя Арбитражного суда Тюменской области.

На основании приказа председателя Верховного Суда РФ временно исполнять обязанности председателя Арбитражного суда Тюменской области будет Ольга Скачкова.