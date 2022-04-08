Москва, , 16:58 — REGNUM Численность населения Москвы за 11 лет выросла на 1,3 млн человек, сообщили 8 апреля в Федеральной службе государственной статистики (Росстат).

Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

По предварительным данным Всероссийской переписи, на 1 октября 2021 года численность населения столицы составляла приблизительно 13 млн человек, тогда как по переписи октября 2010 года она составляла 11,7 млн человек.

В число субъектов Федерации с наибольшим приростом населения вошли также Санкт-Петербург, где показатель вырос с 4,9 млн до 5,6 млн человек, Московская область — с 7,7 млн до 9 млн человек, Краснодарский край — с 5,2 млн до 5,8 млн человек.

Как отметили в Росстате, такой рост показателей во многом объясняется миграционной привлекательностью этих регионов.