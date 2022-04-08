Челябинск, , 16:55 — REGNUM В Челябинске руководитель одной из коммерческих фирм возместил в бюджет более 16 млн рублей и тем самым избежал уголовной судимости. Об этом сообщает областное управление СКР.

Налоги

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Гражданину вменяли уклонение от уплаты налогов. По данным следствия, с помощью предоставления в налоговый орган ложных сведений он не доплатил налогов. И в отношении него было возбуждено уголовное дело.

Однако руководитель возместил ущерб. В связи с этим следователь СКР постановил освободить его от уголовной ответственности.