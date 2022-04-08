Барнаул, 8 апреля, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Апелляционная жалоба, которая будет рассмотрена 18 апреля 2022 года по делу об истребовании акций ОАО «Кучуксульфат» из чужого незаконного владения в пользу государства, подана бывшим акционером. Ольга Рыбалко ранее пыталась вступить в дело в качестве третьего лица и именно отказ в этом она и пытается обжаловать. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ОАО «Кучуксульфат».

ОАО «Кучуксульфат» ОАО «Кучуксульфат», логотип

На сегодня Рыбалко акционером предприятия не является. В привлечении в качестве третьего лица также было отказано и руководителю процесса приватизации Кучукского сульфатного завода, бывшему председателю Алтайского краевого комитета по управлению имуществом Сергею Потапову.

Напомним, по иску Генпрокуратуры России акции уникального алтайского предприятия, которое ведёт свою историю с 1960-х годов и занимается производством продукции из природного сырья — мирабилита, были изъяты в пользу государства. Для населённого пункта Степное Озеро Благовещенского района завод является градообразующим предприятием, так как обеспечивает работой 1,2 из около 6,3 тыс. жителей.

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