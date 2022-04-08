Москва, 8 апреля, 2022, 16:52 — ИА Регнум. В настоящее время в РФ уже множество трудовых мигрантов столкнулись с трудностями перевода денег за рубеж. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии роста» Дмитрий Порочкин, отвечая на вопрос о том, как рост безработицы в РФ скажется на численности трудовых мигрантов.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица

«Отток трудовых мигрантов уже начался, – сказал Порочкин. — Множество мигрантов столкнулись с трудностями перевода денег за рубеж в связи с введенными санкциями и закрытием наиболее популярного сервиса по переводу денег Western Union. А также сейчас возникает вопрос экономической выгоды работы в России, когда курс доллара нестабилен, цены растут, а заработная плата если не сокращается, то точно не повышается».

По его словам, в РФ наиболее неустойчивым выглядит положение работников, занятых в автомобильном бизнесе, энергетике и добыче сырья.

«Это связано с прерыванием цепочки поставок и запретом на экспорт и импорт сырья, материалов, комплектующих и прочего. Кроме того, маркетинг, консалтинг, аудит, страхование, сфера услуг – это то, от чего в связи с экономией денежных средств будут максимально отказываться в ближайшее время», – уточнил Порочкин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Порочкин рассказал, как в РФ будет расти уровень безработицы.