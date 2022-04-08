Москва, 8 апреля, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Прогнозы Bloomberg, согласно которым уровень безработицы в РФ по итогам 2022 года может превысить 9%, выглядит реалистичным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии роста» Дмитрий Порочкин.

Picserver.org Безработица

«Сейчас действительно не самая благоприятная ситуация на трудовом рынке. В сложившейся ситуации 9% звучат весьма реалистично. До этого эксперты Центра стратегических разработок говорили о безработице в 7,1-7,8% к концу 2022 года. Но на текущий момент назвать точные цифры никто не сможет. Множество иностранных компаний, в которых работают десятки тысяч сотрудников, объявивших о временной приостановке деятельности, еще не озвучили финальное решение, уйдут они из России совсем или перестроят систему работы, — сказал Порочкин. — Скорее всего, пик безработицы придется на лето-осень, когда ситуация со статусом объявивших приостановку деятельности в России прояснится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что в РФ пойдет вверх показатель скрытой безработицы.