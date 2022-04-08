Москва, , 16:49 — REGNUM Законопроект о принудительном изъятии принадлежащей недружественным иностранным государствам и гражданам, причем не только Украины, недвижимости внес в Госдуму Госсовет Крыма, передает корреспондент ИА REGNUM 8 апреля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

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Авторы предлагают прописать, что «объекты права собственности, находящиеся на территории Российской Федерации и принадлежащие по состоянию на 24 февраля 2022 года иностранным государствам, иностранным лицам, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), а также их бенефициарам и лицам, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности, подлежат принудительному изъятию в собственность субъектов Российской Федерации, на территории которых они находятся».

При этом к объектам права собственности относят «движимое и недвижимое имущество, денежные средства, вклады в банках, ценные бумаги, корпоративные права, иное имущество (активы)», которые непосредственно или через аффилированных лиц принадлежат иностранным государствам и вышеперечисленным лицам.

Изыматься имущество будет по решению органа государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации на принятие такого решения, на территории которого находится такое имущество, следует из документа.

Отдельно предлагается установить, что принудительное изъятие имущества иностранных государств и вышеперечисленных лиц осуществляется без возмещения его стоимости.

Проект закона разработан по поручению главы Республики Крым Сергея Аксёнова.

Ранее правительство России утвердило перечень недружественных стран. Это члены ЕС (в Евросоюзе 27 стран), Австралия, Албания, Андорра, Великобритания (включая остров Джерси и подконтрольные заморские территории — остров Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар), Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

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