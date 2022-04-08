Ростов-на-Дону, 8 апреля, 2022, 16:48 — ИА Регнум. В Ростовской области в результате столкновения пассажирского микроавтобуса с грузовиком скончался один человек. Трое пассажиров, в том числе ребёнок, получили травмы. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 8 апреля.

Pravovoyicentr.ru ДТП

Смертельная авария случилась примерно в 14:10 мск на 12-м километре автодороги Матвеев Курган — слобода Большекрепинская — слобода Родионово-Несветайская. Водитель микроавтобуса Volkswagen, в салоне которого находились 16 пассажиров, предположительно, не справился с управлением и по касательной столкнулся со встречным грузовиком «КамАЗ».

В результате ДТП от полученных травм скончалась пассажирка микроавтобуса. Ещё три человека, в том числе 12-летний ребёнок, госпитализированы с травмами.

На месте работает следственно-оперативная группа. По данному факту проводится проверка.