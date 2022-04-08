Стокгольм, 8 апреля, 2022, 17:25 — ИА Регнум. После того, как Нямко Сабуни заявила о своем добровольном уходе с поста лидера «Либералов», руководители других партий прокомментировали в СМИ и социальных сетях уход с должности своей коллеги. Об этом 8 апреля сообщил новостной портал Omni.

(сс) sbamueller Риксдаг

«Я ценила наши беседы, твой энтузиазм по поводу возможности для всех учеников преуспеть в школе и, что не менее важно, твою крайнюю приверженность борьбе с насилием и угнетением, связанным с насильственной выдачей девочек замуж», — написала у себя в социальных сетях лидер «Центристов» Анни Лёф.

«Спасибо, что ты нашла в себе мужество вывести твою партию из тупика, которым для Швеции было Январское соглашение», — заявила лидер «Христианских демократов» Эбба Буш.

Для лидера «Шведских демократов» Йимми Окессона отставка Сабуни не была «неожиданной, учитывая, что «Либералы» является надломленной и в то же время резко теряющей популярность партией». «Грустно за Нямко, но я желаю ей удачи»,— добавил политик.