Ярославль, , 16:44 — REGNUM Японский производитель техники компания «Komatsu» объявила о приостановке производства в России. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте компании, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Завод Комацу в Ярославле Страница Максима Авдеева на Facebook

В России компания производит экскаваторы на сборочном заводе в Ярославле.

«Как было объявлено в пресс-релизе от 30 марта 2022 года, «Komatsu» решила приостановить наши поставки в Россию на фоне неразберихи в цепочке поставок и неопределенных финансовых и экономических условий. В настоящее время «Komatsu» приостановила поставки и производство на своей производственной дочерней компании в России», — говорится в сообщении компании.

В правительстве Ярославской области заявили, что завод продолжит работу, но признали текущие сложности.

«Да, действительно, производство в условиях сегодняшнего дня испытывает трудности с логистикой поставок. Это не новость. В зависимости от этого предприятие минимизировало объемы производства — о чем сразу предупреждало. При этом руководство предприятия подтвердило, что его деятельность продолжается. Сокращения штата сотрудников не планируется. Работники будут ориентированы на процессы обучения и повышения квалификации. Komatsu занимает принципиальную и ответственную позицию», — написал в своем телеграм-канале заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Как сообщает компания в своём сообщении, она планирует потратить 1 миллион долларов на помощь пострадавшим от событий на Украине.

Ранее в правительстве Ярославской области заявляли, что завод не планирует останавливать работу.

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