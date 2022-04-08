Сочи, Краснодарский край, , 16:43 — REGNUM Около 30 аварий на сетях водоснабжения произошло в Лазаревском районе Сочи за последнюю неделю, сообщили 8 апреля в пресс-службе администрации города-курорта. Основная часть аварий уже ликвидирована.

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«Сейчас вода подана в населенные пункты от Головинки до поселка Дагомыс включительно. К нам продолжают поступать жалобы о перебоях с водоснабжением от жителей других населенных пунктов Лазаревского района. Разбираемся по каждому случаю. Ситуация находится на личном контроле главы города Сочи. Будем работать до полного устранения всех неполадок на сетях. Усилили работу по подвозу питьевой воды по заявкам местных жителей», — сказал заместитель главы города Николай Бескровный.

В администрации уточнили, что перебои с водой сейчас наблюдаются на нескольких улицах Горного Лоо. Давление в насосной станции восстановлено, идет заполнение резервуаров. При этом на сетях фиксируются новые локальные порывы, что приводит к отключению абонентов. Аварийные бригады работают круглосуточно.

Магистральный водовод был построен в 1950-х годах. В рамкахкомплексной программы развития города Сочи до 2030 года, утвержденной правительством Российской Федерации, планируется строительство нового дублирующего магистрального водовода диаметром 800 мм протяженностью более 18 км.

МУП Сочи «Водоканал» планирует произвести перекладку двух действующих в данный момент аварийных водоводов диаметром 500 мм и 700 мм общей протяженностью более 40 км. Также запланирована реконструкция каскада из 11 водопроводных станций Лазаревского района.