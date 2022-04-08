Стокгольм, , 17:23 — REGNUM Согласно пресс-релизу, опубликованному практически сразу после отставки Нямко Сабуни, бывший первый заместитель председателя «Либералов» Йохан Персон станет новым лидером партии. Об этом 8 апреля сообщил телеканал SVT.

Нямко Сабуни Liberalerna.se

«Это новая задача, за которую я берусь со смирением и энергией. «Либералы» — это ключ к формированию либерального буржуазного правительства, и я готов вести «Либералов» через избирательную кампанию исторического значения», — заявил Персон на пресс-конференции.

Напомним, Сабуни покинула пост лидера партии под предлогом того, что внимание к ее личности затмевает политическую повестку «Либералов».

В период ее руководства партию неоднократно сотрясали скандалы. Самым главным вопросом, разделяющим политиков, является присоединение «Либералов» к правому блоку в риксдаге.

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