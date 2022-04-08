Санкт-Петербург, , 17:00 — REGNUM Власти Ленинградской области до июня 2022 года продлили ежемесячные социальные выплаты тем, кто потерял работу после 1 апреля 2022 года, об этом 8 апреля сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, во время очередного заседания оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики региона обсудили социальную поддержку местных жителей. Так, принято решение с 1 апреля по 30 июня без оценки среднедушевого дохода выплачивать отдельные ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка, в случае рождения третьего и последующих детей. А также пособия на детский ассортимент и детское питание, компенсации на полноценное питание беременным женщинам и детям до трех лет, выплатах в связи с отсутствием мест в детском саду и компенсации части расходов на ЖКУ многодетным семьям.

Кроме того, участники заседания обсудили меры социальной защиты населения, для жителей области, на случай если они потеряют работу в период 1 апреля по 31 июля.

«Будем предлагать для таких граждан социальный контракт в первоочередном порядке на сумму от 13 931 рубля до 300 000 рублей», — отметил Дрозденко Эти средства должны помочь выйти из трудной жизненной ситуации, найти новую работу, получить образование, создать свое дело или организовать личное подсобное хозяйство.

Кроме этого, решено сохранить доступность социальных услуг для жителей Ленинградской области, возместить затраты негосударственным поставщикам социальных услуг в связи с предоставлением социальных услуг.

«По итогам первого квартала 2022 года социальные услуги получили 19 352 жителя региона, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 12,3%», — заметил Александр Дрозденко.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 800 человек нашли новую работу в Ленобласти в марте