Тбилиси, 8 апреля, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Из Германии в Грузию был экстрадирован грузинский гражданин, заочно осужденный в грузинским судом за применение пыток к заключённым, сообщает 8 апреля пресс-служба генеральной прокуратуры Грузии.

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Грузии был выдан бывший начальник отдела режима одной из грузинских тюрем, находящийся в международном розыске. Для его экстрадиции в Германию были направлены сотрудники специальной пенитенциарной службы Грузии. Обвинительным приговором суда бывший тюремщик осуждён за пытки, совершённые в отношении заключенных, и приговорён к восьми годам и трём месяцам тюремного заключения. Указывается, что с 26 июня по 20 ноября 2012 года он разрабатывал вместе с группой лиц незаконные методы обращения с осуждёнными, направленные на пытки и бесчеловечное обращение с ними, а затем систематически избивал и пытал заключённых.

Отмечается, что передача осуждённого грузинской стороне была осуществлена в результате эффективного и успешного сотрудничества между грузинскими генеральной прокуратурой, министерством юстиции, министерством внутренних дел и министерством иностранных дел и компетентными органами ФРГ.

Напомним, что скандал с пытками в грузинской тюрьме в 2012 году в значительной степени привёл к поражению на парламентских выборах правящей партии «Единое национальное движение».