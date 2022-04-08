Тюмень, , 16:37 — REGNUM В Тюмени девять дней в году ограничена продажа алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Алкоголь Nik Frey (niksan)

Алкоголь не продаётся 1 мая – в День весны и труда, 9 мая – в День Победы, 1 июня – в День защиты детей, 12 июня – в День России, 1 сентября – в День знаний, 4 ноября – в День народного единства, 17 мая – Последний звонок, 25 июня – День молодёжи, 30 июля – День города Тюмени.

Отмечается, что ограничения продажи алкоголя в Тюмени регламентируются муниципальными и областными документами.