Губкин, Белгородская область, 8 апреля, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Телефонного террориста привлёк к ответственности Губкинский городской суд Белгородской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

Анонимный звонок

Житель Губкина 1965 года рождения в конце 2021 года позвонил в полицию и заявил о минировании двух школ. Информацию проверили, злоумышленника разыскали и возбудили в отношении него уголовное дело о заведомо ложном сообщение об акте терроризма.

В судебном заседании мужчина признал свою вину, ему назначено два года лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.