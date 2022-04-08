Москва, 8 апреля, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Дальнейшее снижение ключевой ставки будет постепенным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист.

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«Ожидаем, что продолжится снижение ставки, но это будет длительный и постепенный процесс, в ходе которого ставка может снизиться и на 5 п.п. в отдаленной перспективе», — отметил Жорнист.

Дальнейшее снижение может произойти через три недели на заседании ЦБ, рассуждает эксперт.

«Повышение (до 20 п.п. — ред.) было внеплановое, что важно, и дальше процесс может двигаться на заседаниях планово и постепенно, по нашим ожиданиям, не более чем на два процента за раз», — считает Жорнист.

Ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков (СРЗП) допустил снижение ключевой ставки до 10%.

«Я допускаю, что вернется ключевая… ну, скажем, в течение полугода, к тем уровням, которые были до, вот, событий на Украине, когда Центральный банк поднял ключевую резко. Я думаю, что в течение полугода до 10% спокойно может снизиться», — сказал Аксаков.

ЦБ принял решение снизить ключевую ставку с 20% до 17%.