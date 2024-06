Нью-Йорк, США, 8 апреля, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Американский хип-хоп-исполнитель Action Bronson (Ариян Арслани) представил первый сингл из будущего альбома Cocodrillo Turbo. Песня SubZero была спродюсирована мультиинстурменталистом The Alchemist. Об этом 8 апреля рассказал портал The Line Of Best Fit.

Новая песня войдет в будущий альбом Crocodrillo Turbo, в записи которого приняли участие Conway the Machine, Hologram, Mayhem Lauren и другие.

Action Bronson таинственно высказался о новой пластинке, подписав анонс следующим образом: «Поверьте, когда я говорю, что это небезопасно для любого из этих животных, древний хищник снова на охоте».