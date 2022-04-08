Добровольцы РФ доставили в Херсон лекарства для детей, больных лейкемией
Херсон, 8 апреля, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Сводный волонтерский отряд продолжает работать на территории освобожденной Херсонской области. Помимо продовольствия добровольцы #МыВместе доставляют жителям лекарства и отрабатывают адресные запросы людей. Сегодня волонтеры доставили в Херсонскую детскую областную больницу лекарства для детей, больных лейкемией. С такой просьбой к заместителю руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорю Кастюкевичу обратилась мама ребенка, нуждающегося в лечении.
Напомним, в начале недели депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в ГД, руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич проехал медицинские учреждения Херсона и повстречался с коллективами, чтобы выяснить, какие потребности и в чем сегодня есть у врачей. Одними из первых посетили Херсонскую областную клиническую и детскую областную клиническую больницы. Кастюкевич обсудил с врачами наиболее острые проблемы. Медики передали ему списки препаратов, которых сегодня не хватает в клиниках или запасы которых на исходе.
Вместе с этим, гуманитарная миссия продвигается из региональной столицы в малые населенные пункты Херсонской области. По словам Игоря Кастюкевича, сегодня в Херсоне доставка гумпомощи работает в полном объеме. Ежедневно сразу в нескольких районах города российские военные раздают продукты, детское продовольствие, сладости, фрукты и медикаменты.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в гуманитарной миссии в Херсонской области участвуют добровольцы движения #МыВместе, куда вошли добровольцы команд «Молодёжка ОНФ», МГЕР и «Волонтерской роты».