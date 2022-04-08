Херсон, 8 апреля, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Сводный волонтерский отряд продолжает работать на территории освобожденной Херсонской области. Помимо продовольствия добровольцы #МыВместе доставляют жителям лекарства и отрабатывают адресные запросы людей. Сегодня волонтеры доставили в Херсонскую детскую областную больницу лекарства для детей, больных лейкемией. С такой просьбой к заместителю руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорю Кастюкевичу обратилась мама ребенка, нуждающегося в лечении.

ИА REGNUM Лекарства

Напомним, в начале недели депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в ГД, руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич проехал медицинские учреждения Херсона и повстречался с коллективами, чтобы выяснить, какие потребности и в чем сегодня есть у врачей. Одними из первых посетили Херсонскую областную клиническую и детскую областную клиническую больницы. Кастюкевич обсудил с врачами наиболее острые проблемы. Медики передали ему списки препаратов, которых сегодня не хватает в клиниках или запасы которых на исходе.

« Необходимые медикаменты для детей, которые болеют лейкемией, мы доставили благодаря Правительству и Минздраву Республики Крым, Росгвардии и личному содействию главы региона Сергея Аксенова. С просьбой помочь к нам обратилась мама трехлетнего парня, который болен лейкемией. Мы планировали перевезти ребенка в краснодарский медцентр, но ехать из Херсона очень далеко, дорога была бы нелегкой – около 500 км на машине. Поэтому привезли нужные лекарства в Херсон, теперь мальчишку смогут лечить здесь», — сказал заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

«Спасибо большое, хочется всех обнять! Будем еще обращаться, уже дополнили список необходимого. Молодцы ребята. Ждем, чтобы был у нас порядок, людей можно было спасать, — поблагодарил директор Херсонской детской областной больницы, заслуженный врач Украины Виктор Короленко .

Вместе с этим, гуманитарная миссия продвигается из региональной столицы в малые населенные пункты Херсонской области. По словам Игоря Кастюкевича, сегодня в Херсоне доставка гумпомощи работает в полном объеме. Ежедневно сразу в нескольких районах города российские военные раздают продукты, детское продовольствие, сладости, фрукты и медикаменты.

«Мы уже доставили гуманитарный в несколько населенных пунктов Херсонской области. Люди нас здесь очень ждали. В Новой Каховке мы увидели российские флаги. Причем не только на пункте выдачи гуманитарной помощи и не там, где стоят наши войсковые части, но и на жилых домах. Триколоры вывешивают обычные жители поселка, — рассказывает Игорь Кастюкевич, — Также мы объехали деревни, численность которых составляет около 3000 человек. Работаем системно. Есть четкое взаимодействие жителей с российскими военными. Нас уже люди сами встречают, рассказывают о том, что в селе есть люди с ограничениями здоровья, многодетные семьи. Тогда мы просим их составить список и проставить очередность. То есть обозначить, кто первый нуждается в помощи».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в гуманитарной миссии в Херсонской области участвуют добровольцы движения #МыВместе, куда вошли добровольцы команд «Молодёжка ОНФ», МГЕР и «Волонтерской роты».