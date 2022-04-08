Углич, Ярославская область, 8 апреля, 2022, 16:52 — ИА Регнум. В Угличе Ярославской области открыли уменьшенную копию церкви царевича Димитрия на Крови. Об этом сообщает правительство региона.

Yarregion.ru Тактильная модель церкви царевича Димитрия на Крови в Угличе

Тактильная модель установлена в рамках проекта благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» и Министерства культуры Российской Федерации «Особый взгляд на Золотое кольцо». Она поможет людям с проблемами зрения лучше понять особенности архитектурной достопримечательности.

«Открывая тактильные модели архитектурных символов Золотого кольца России, мы обращаем внимание на тему адаптации культурных объектов для людей с инвалидностью и даем каждому возможность прикоснуться к нашему с вами наследию», — сказала директор благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Фатима Мухомеджан.

Напомним, ранее в Угличе представили уменьшенную копию дворца царевича Димитрия. Событие состоялось в декабре 2021 года. В будущем в регионе планируют создать копии церкви Ильи Пророка в Ярославле, Успенского собора и звонницы Ростовского кремля, Спасо-Преображенского собора. Рядом с каждой моделью будут установлены информационные таблички со шрифтом Брайля.