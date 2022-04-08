Москва, , 16:27 — REGNUM Законопроект, запрещающий прививки для детей и беременных по эпидемиологическим показаниям не зарегистрированными препаратами, внесли в Госдуму депутаты во главе с Ниной Останиной (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 8 апреля.

Вакцинация Пресс-служба правительства Тверской области

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Изменения предлагается внести в федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Запрещается проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям для детей, подростков до 18 лет, беременных и кормящих женщин препаратами, не прошедшими полный цикл клинических испытаний для указанных категорий граждан и не зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации, включенными в Национальный календарь прививок.

Вместе с тем, клинические исследования лекарственных препаратов для медицинского применения проводятся с целью установления безопасности лекарственных препаратов и его эффективности для пациентов. Поэтому важно соблюсти прохождение полного цикла клинических испытаний вакцины, до ее государственной регистрации. Особенно, если мы говорим о детях, подростках, беременных и кормящих женщинах, отмечают авторы.

Ранее Останина выражала обеспокоенность тем, что в России на фоне пандемии коронавируса фактически в обязательном порядке вакционировались дети и беременные женщины.

«В настоящее время продолжаются клинические исследования вакцин у детей, у лиц старших возрастных групп более 60 лет, в том числе на условиях обязательности проведения необходимых клинических исследований», — отметили парламентарии в сопроводительных документах.

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