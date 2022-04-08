Посёлок городского типа Красное-на-Волге, Костромская область, 8 апреля, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Руководство костромского завода «Ювелит», выпускающего ювелирные украшения под брендом «Sokolov», прокомментировало анонимное заявление о массовых увольнениях сотрудников. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба «Sokolov» Завод «Ювелит» в Красном-на-Волге

О критичной ситуации с кадрами в социальных сетях написал костромич, пожелавший остаться неизвестным. Он указал, что работников завода активно просят написать заявления об увольнении по собственному желанию.

«Пошла очередная волна увольнений, как по расписанию, два раза в год. Не щадят даже сотрудников, которые отработали там 10 и более лет. Увольняют, естественно, как обычно «по собственному желанию». Самой часто произносимой фразой последних недель стала: «бери ключи, пойдём со мной». После этого в цех люди не возвращаются».

ИА REGNUM обратилось за комментариями к директору АО «Ювелит» Евгению Кнутову. Он опроверг информацию о принудительных увольнениях, отметив, что текучка кадров в первом квартале 2022 года сохраняется на уровне 7−8%. Этот уровень на заводе не считают критичным.

«Ювелирные изделия не являются товаром первой необходимости, активное развитие замедлилось, а система мотивации на нашем предприятии построена таким образом, что доход зависит от объемов выработки. Снижение выработки ведет к уменьшению дохода, и часть сотрудников принимают решение покинуть компанию. Ротация кадров в ювелирной отрасли, тем более в нашем регионе, всегда имела место, и сегодня мы не наблюдаем существенного роста текучки — она сохраняется на уровне 7−8% (за первый квартал 2022 года — ИА REGNUM). Критично если текучка превышает 37%», — отметил директор.

Ювелирная промышленность — одна из ведущих отраслей экономики Костромской области. В ней работают 1200 предприятий и ИП, занято более 10 тысяч человек. Регион производит более 60% от общероссийского объёма украшений. Большая часть заводов расположена в Красном-на-Волге. Крупнейшим из них является «Sokolov». На предприятии работают 1800 человек.