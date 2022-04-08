Сочи, Краснодарский край, , 16:24 — REGNUM Сочи готов принять на реабилитацию детей из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом 8 апреля написал в телеграм-канале глава администрации Сочи Алексей Копайгородский.

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«Мы готовы принимать к себе на реабилитацию детей, пострадавших в боевых действиях. Сейчас налаживаем более предметное сотрудничество с благотворительным фондом «Доктор Лиза» — по формированию собственного блока волонтёров организации. Сегодня всем нам нужны идеи и проекты, которые призваны объединять и помогать тем, кто в этом нуждается. Сочи всегда будет их поддерживать», — написал Копайгородский.

Глава Сочи уточнил, что жителями города уже собрано 75 тонн гуманитарного груза для жителей Донбасса.