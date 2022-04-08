Петрозаводск, , 16:27 — REGNUM В Республике Карелия растет число заболевших COVID-19 ранее вакцинированных жителей, среди 114 новых случаев заражения — 16 инфицированных, которые были привиты, сообщил 8 апреля региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Высокая температура Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По его словам, в ковидных стационарах получают лечение 302 пациента. Из них большинство — 272 человека — в состоянии средней тяжести, в тяжёлом состоянии — 26 заболевших, и все непривиты. В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь четырех крайне тяжёлых больных.

«За прошедшие сутки выявлены 114 инфицированных (19 — дети), из них непривитых — 98 (85,9%)», — отметил министр.

Всего с начала пандемии в Карелии зарегистрированы 132 186 инфицированных коронавирусом, в том числе 17 294 ребёнка. Из них выздоровели 128 311 человек, в том числе 390 — за минувшие сутки. Умерло 1474 пациента с ковидом, в том числе два летальных исхода зарегистрированы минувшим днем.

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