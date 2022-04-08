Красногорск, , 16:23 — REGNUM В зимний период Подмосковье посетили более 4,5 млн туристов. Об этом 8 апреля сообщается на сайте правительства Московской области.

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Как отметил министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова, на данный момент на территории региона имеются все возможности как для активного, так и для познавательного туризма.

«У нас множество исторических мест, которые являются визитной карточкой региона, значительное внимание в зимний период уделяется развитию горнолыжных курортов, благоустраиваются катки, организуются уникальные выставки и прочие активности», — сказала Харламова.

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