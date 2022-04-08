Москва, , 16:23 — REGNUM Социологические опросы фиксируют рост поддержки президента в обществе.

Соцопрос Colt. ws

Уровень доверия среди жителей России к президенту Владимиру Путину за неделю вырос на 06, %, до 81,6%. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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«Думаю, что для роста рейтингов Президента, зафиксированных сегодня как ФОМ, так и ВЦИОМ, есть несколько достаточно веских оснований», — рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM генеральный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин.

«Во-первых, считаю, что по мере продолжения спецоперации граждане России все больше и больше понимают, насколько необходимы были эти действия и насколько действительно враждебно настроен к нам западный мир, чьим орудием выступает сейчас Украина. Эту враждебность уже просто невозможно скрыть, и выражается она, к сожалению, практически во всех сферах нашей жизни», — отметила эксперт.

«Во-вторых, жители страны видят, что в столь сложное время власть занимается не только вопросами безопасности страны, но и социальной поддержкой незащищенных. Сдерживание роста цен, импортозамещение жизненно важных товаров, борьба за сохранение заработных плат в пострадавших от санкций отраслях. Все это дает надежду на минимизацию последствий западных санкций для простых граждан, а значит рост и одобрения деятельности, и доверия к президенту», — завершила свой комментарий Наталья Линдигрин.