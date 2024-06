Париж, 8 апреля, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Французский мультиинструменталист FKJ (Винсент Фентон) анонсировал второй студийный альбом под названием Vincent, представив совместную композицию с американской рок-группой Santana. Сингл Greener доступен для прослушивания на стриминговых платформах. Об этом 8 апреля рассказал портал The Line Of Best Fit.

Скриншот The Line Of Best Fit Французский ню-джаз исполнитель FKJ

Greener — первый новый трек FKJ после сингла iFeel 2020 года, в котором он объединился с легендарным гитаристом Santana.

FKJ рассказал о сотрудничестве с рок-группой: «Я сказал ему, что в детстве, в дни до появления Spotify, я слушал радио, ожидая, когда зазвучит его песня Smooth, чтобы записать ее, и что он играет на своем инструменте так, будто у него есть свой собственный язык, и он говорит со мной. Я просто не думал, что в итоге он скажет, что был бы рад сыграть на моем треке».

Vincent последует за дебютным одноименным альбомом музыканта FKJ 2017 года и будет включать новые совместные работы с Little Dragon, Toro y Moi и (((O))).