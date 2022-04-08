Кемерово, 8 апреля, 2022, 16:19 — ИА Регнум. В Кузбассе наладили производство бытовой химии и моющих средств взамен импортных аналогов. Продукцию предприятия «Агросинтез» сегодня поставляют в отдаленные регионы России. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Санкции

«Импортозамещение – очень актуальный вопрос сейчас. Мы оказываемся в сложной экономической ситуации не первый раз, но вместе преодолеем любые вызовы. В пандемию наши предприятия смогли в кратчайшие сроки перестроиться для производства всего необходимого для борьбы с инфекцией. У нас накоплен бесценный опыт, есть потенциал развития, мы можем наладить производство продукции не только для Кузбасса и Сибири, но по некоторым направлениям и для всей страны», — отметил Сергей Цивилев

Ассортимент предприятия «Агросинтез», заявившегося на рынке тридцать лет назад, представлен 150 позициями: бытовая химия, моющие средства и косметика. По словам представителей компании, несмотря на непростую политическую и экономическую обстановку, перебоев с поставками сырья не предвидится.

«Предприятие постоянно развивается, мы добавляем новые производственные линейки, усовершенствуем составы. Сейчас работаем в обычном режиме, но в случае возникновения дефицита, готовы оперативно увеличить промышленную мощность в два раза. Производство бытовой химии и моющих средств – высококонкурентная сфера, любая освободившаяся ниша непременно будет занята товарами аналогичного состава и ценовой категории. Мы готовы предложить кузбассовцам, россиянам и жителям дружественных стран качественную продукцию», — отметил технический директор ООО «Агросинтез» Алексей Осадчев .

Продукция предприятия поставляется в различные российские города – от Екатеринбурга до Петропавловска-Камчатского. По словам специалистов, за год в общей сложности отгружается порядка 12 тысяч тонн бытовой химии и моющих средств.